В Москве установлен температурный рекорд для декабря

Декабрь 2019 года стал в Москве самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средняя температура воздуха составила на сегодняшний день плюс 1,3 градуса.

Таким образом, был побит рекорд 2006 года (плюс 1,2 градуса).

При этом синоптик предупредил, что конец месяца непредсказуем, и это может отразиться на рекорде.

«Пока это предварительные данные, ждем конца декабря», — сказал Тишковец РИА Новости.

Накануне синоптики рассказали, какой будет погода в новогодние праздники в Москве.

Также стало известно, что к 31 декабря в Москве ожидается «барическая пила», или резкие перепады давления. Ситуация сохранится на протяжении первых дней нового, 2020 года.

