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Путин и Лукашенко поручили заключить газовый контракт до 1 января

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре 30 декабря обсудили вопрос поставок нефти и газа. Главы государств дали поручения правительствам России и Белоруссии заключить контракты в ближайшие дни. Если документы не будут подготовлены до 1 января, кабинетам министров следует выработать промежуточный вариант условий продажи Минску российских углеводородов.

«Президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу», — цитирует государственное агентство БелТА сообщение пресс-службы президента Белоруссии.

Также в пресс-службе отметили, что главы государств «обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года».

Согласование «конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья» длилось более часа, отметили в пресс-службе. Президенты затронули в ходе беседы «нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня».

Накануне первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что интеграционные вопросы по нефти, газу и налогообложению будут решены до Нового года.

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