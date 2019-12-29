Минск надеется на разговор с Москвой до Нового года

Минску и Москве пока не удалось согласовать интеграционные вопросы по нефти, газу и налогообложению. До конца года, возможно, лидеры двух государств проведут разговор, чтобы найти решение этих проблем, заявил 29 декабря первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят определенные развязки по этим темам», — сказал Крутой.

По его словам, все аргументы сторон понятны. Необходимо просто принять политическое решение.

После встречи президентов Белоруссии и России 20 декабря в Санкт- Петербурге российский министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что согласовать удалось 28 из 31 дорожной карты. Решения ожидают вопросы нефти, газа и налогов.

Ранее Крутой пообещал, что согласование интеграционных вопросов завершится в ближайшее время.