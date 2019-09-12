В Праге решили убрать с площади памятник маршалу Коневу
- 12 сентября 2019, 19:17
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Чехии депутаты совета района Прага-6 приняли постановление о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщает чешский портал iDNES. cz.
По данным издания, дискуссия о переносе памятника длилась в течение шести часов.
За перенос памятника из района проголосовали 33 депутата, против — один, еще шесть человек воздержались.
На месте памятника Коневу, который будет помещен в один из музеев, согласно решению совета, должен был установлен мемориал освобождения Праги в конце Второй мировой войны.
Памятник советскому маршалу в чешской столице неоднократно подвергался осквернению, напоминает ФАН.
Как сообщал «Ридус», в ноябре 2017 года в столице Чехии неизвестные вандалы разрисовали постамент памятника. На его четырех сторонах были написаны следующие даты: 1956, 1961, 1968 и 2017.
В 1956 году советские войска под руководством маршала Конева подавили восстание в Венгрии. В 1961 году, в дни Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии. В 1968 году Советский Союз вместе с четырьмя другими социалистическими странами, входившими в Организацию Варшавского договора, ввел войска в Чехословакию, подавив политическую либерализацию в стране, получившую название Пражская весна.
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