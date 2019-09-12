найти ×
   
  • USD -0.24
    65.19
  • EUR -0.40
    71.83
СохранитьСохранено0
×

108316

В Праге решили убрать с площади памятник маршалу Коневу

Small default
© wikimedia.org

© wikimedia.org

В столице Чехии депутаты совета района Прага-6 приняли постановление о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщает чешский портал iDNES. cz.

По данным издания, дискуссия о переносе памятника длилась в течение шести часов.

За перенос памятника из района проголосовали 33 депутата, против — один, еще шесть человек воздержались.

На месте памятника Коневу, который будет помещен в один из музеев, согласно решению совета, должен был установлен мемориал освобождения Праги в конце Второй мировой войны.

Памятник советскому маршалу в чешской столице неоднократно подвергался осквернению, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в ноябре 2017 года в столице Чехии неизвестные вандалы разрисовали постамент памятника. На его четырех сторонах были написаны следующие даты: 1956, 1961, 1968 и 2017.

В 1956 году советские войска под руководством маршала Конева подавили восстание в Венгрии. В 1961 году, в дни Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии. В 1968 году Советский Союз вместе с четырьмя другими социалистическими странами, входившими в Организацию Варшавского договора, ввел войска в Чехословакию, подавив политическую либерализацию в стране, получившую название Пражская весна.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
2044771читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003504читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

133425035читать позжечитаю позже