Эксперт: украинские политики хотят вернуть нормальные отношения с Москвой

Украинские политики и олигархи хотят вернуть нормальные отношения с Москвой за счет нового президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя авторскую колонку депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» Вадима Новинского для издания «Сегодня».

В своей статье Новинский пишет, что уходящий 2019 год стал для Украины временем новых надежд. Во-первых, по словам парламентария, на президентских и парламентских выборах потерпела сокрушительное поражение так называемая «партия войны», которая пять лет держала страну в заложниках «националистической политики вражды и воровства». А во-вторых, утверждает Новинский, наконец-то сдвинулся с мертвой точки миротворческий процесс, и Украина обрела реальный шанс на возвращение Донбасса.

Четыре лидера — президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель — договорились о выполнении минских соглашений. Они поставили подписи под первым за все годы войны документом Нормандской группы — общим коммюнике. Прекращение войны на Донбассе и начало мирного процесса в Украине — это прекращение 6-летних страхов в Европе по поводу угрозы «большой войны». А еще — это начало восстановления доверия между Европой, Россией и Украиной, — пояснил Вадим Новинский.

К словам депутата, полагает Константин Бондаренко, стоит прислушаться, потому что Новинский — один из самых информированных представителей истеблишмента Украины.

«Вадим Новинский входит в перечень самых богатых людей Украины. А еще Новинский знает настроения на юго-востоке страны, так как он — депутат от Мариуполя. Говоря о восстановлении мира с Россией, Вадим Новинский отталкивается от того, что Зеленский — это, во-первых, не Порошенко с его исключительно враждебной политикой по отношению к России. Во-вторых, мир в Донбассе — это основной пункт в предвыборной программе Зеленского. Нужно понимать, что конфликт на юго-востоке страны — очень непростая ситуация для обеих сторон. И Россия, и Украина думают, как из этой ситуации выйти», — сказал политолог.

Конфликт в Донбассе, уверен эксперт, можно разрешить достаточно быстро. Ни одна страна мира, в том числе и Россия, подчеркнул Бондаренко, не признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и это на сегодняшний день является главной точкой соприкосновения Киева и Москвы.

Россия считает, что эти территории должны быть возвращены в состав Украины, но с особым статусом. И здесь, я думаю, есть все возможности договориться, — заключил Константин Бондаренко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос «Ридуса» о готовности непризнанной республики вернуться в состав Украины, заявил, что полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о безальтернативности минских соглашений.

«Тот вариант, который поддерживает Путин и мировое сообщество, подразумевает особый статус. Речь идет о существенном расширении полномочий органов местного самоуправления. Также для нас очень важно сохранение наших правоохранительных органов. Очень важно, чтобы именно наши правоохранительные органы, которые должны быть признаны мировым сообществом и Украиной, контролировали границу с Россией. Конечно, это возможно только в случае всеобъемлющего политического урегулирования и закрепления особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции Украины», — сказал Пушилин.