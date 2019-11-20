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Пушилин рассказал о готовности Донбасса вернуться в состав Украины

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Руководство непризнанной Донецкой Народной Республики полностью разделяет мнение президента России Владимира Путина о безальтернативности минских соглашений и готово вернуть ДНР в состав Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с членами клуба «Добрые русские люди» в Москве.

«Тот вариант, который поддерживает Путин и мировое сообщество, подразумевает особый статус. Речь идет о существенном расширении полномочий органов местного самоуправления. Также для нас очень важно сохранение наших правоохранительных органов. Очень важно, чтобы именно наши правоохранительные органы, которые должны быть признаны мировым сообществом и Украиной, контролировали границу с Россией. Конечно, это возможно только в случае всеобъемлющего политического урегулирования и закрепления особого статуса отдельных районов Донбасса в Конституции Украины», — пояснил Пушилин в комментарии «Ридусу».

Глава ДНР добавил, что реализация минских договоренностей не будет препятствовать процессу интеграции Донбасса с Россией.

Есть целая программа трансграничного сотрудничества. Те процессы, которые идут, они продолжатся. Сейчас мы работаем в очень тесном режиме с 25 регионами РФ. Такого не было со времен СССР, — подчеркнул руководитель непризнанной республики.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на аппарат французского президента Эммануэля Макрона, основной темой саммита станет «открытие новой последовательности выполнения минских соглашений».

В понедельник, 18 ноября, Путин и Макрон в ходе телефонных переговоров пришли к единому мнению, что «встреча в Париже должна способствовать скорейшей и окончательной реализации минских соглашений». Лидеры России и Франции настаивают на выполнении Киевом взятых на себя обязательств по внутриукраинскому урегулированию. Прежде всего на Украине должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, заявили в Кремле.

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