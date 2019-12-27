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Синоптики рассказали, какой будет погода в новогодние праздники в Москве

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© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

© EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

В новогодние праздники погода в столице ожидается не по сезону теплой.

Средняя температура окажется выше нормы на 5—6 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, норма для этого времени года составляет минус 9,2 градуса.

«То есть практически январь примет эстафету уходящего декабря», — сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что температура воздуха 30 и 31 декабря будет положительной. Ожидаются только небольшие осадки в виде мелкого дождя и мокрого снега.

До минус 1—3 градусов похолодает лишь в 7—8 утра 1 января. В последующие часы температура воздуха будет понижаться до минус 4—5 градусов.

В период с 1 по 10 января в Москве не ожидается сильных осадков, но временами снег все-таки будет идти, добавила Позднякова.

По ее прогнозам, интенсивные морозы возможны только после 7 января, когда температура воздуха может понизиться до минус 6—8 градусов.

Ранее сообщалось, что к 31 декабря в Москве ожидается «барическая пила», или резкие перепады давления. Ситуация сохранится на протяжении первых дней нового, 2020 года.

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