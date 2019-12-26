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СМИ сообщили об отказе прокуратуры утверждать дело сестер Хачатурян

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© YouTube

© YouTube

Генеральная прокуратура нашла нарушения в обвинительном заключении по уголовному делу сестер Хачатурян, убивших собственного отца. Надзорный орган отказался утверждать его, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Генеральная прокуратура сочла, что в заключении по делу сестер Хачатурян есть нарушения. Утверждать заключение и направлять уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу в надзорном ведомстве не стали», — цитирует агентство слова источника.

При этом адвокаты сестер Хачатурян заявили, что не получали соответствующего официального уведомления из следственных органов.

В начале декабря Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Обвиняемым предъявили самую тяжкую из всех возможных квалификаций — убийство группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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