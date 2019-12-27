найти ×
   
  • USD
    61.77
  • EUR
    68.50
СохранитьСохранено0
×

001349

Mir Pay может стать обязательным на российских смартфонах

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров со Smart-TV для рынка России могут обязать устанавливать приложение Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay. С его помощью россияне будут делать покупки с оплатой банковскими картами «Мир». Инициативу обсудили в ходе заседания рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Обязательная предварительная установка российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года обусловлена законом, принятым в начале декабря. По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, речь идет об антивирусных программах, навигаторах, поисковых сервисах, средствах наблюдения за детьми и другом ПО. Установленным изначально софтом владелец устройства, как правило, начинает пользоваться сразу. Чтобы найти и установить что-то другое, ему требуются определенные навыки и желание.

Mir Pay будет работать на смартфонах со специальным чипом NFC. Как пишут «Известия», за 11 месяцев 2019 года в России продали около 11,7 миллионов таких аппаратов. Доля платежей картами «Мир» с помощью электронных устройств выросла с 3% в 2017 году до 19% в нынешнем. Сервис такой оплаты поддерживает около 40 банков. Все чаще смартфоны активно используют пенсионеры, получающие государственные выплаты на карты «Мир». Также предустановка российского софта обезопасит граждан страны от блокировки иностранных приложений в случае новых санкций.

Ранее стало известно, что платежные системы устроили настоящую охоту за новогодними премиями россиян.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
749299читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
48169529читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток

Позитивный и привлекательный образ женщины в космосе пришелся им не по душе.

6010714читать позжечитаю позже

Технологии
Представлен сканер отпечатков, занимающий весь экран смартфона13 декабря

Диагональ сенсора достигает 6 дюймов, что позволит покрыть почти весь экран большинства смартфонов.

013737читать позжечитаю позже