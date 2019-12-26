Платежные системы вышли на охоту за новогодними бонусами россиян

Граждане России все чаще в качестве новогодних подарков выбирают развлечения, позволяющие отдохнуть вместе с семьей или друзьями. Так 44% россиян намерены купить туристический тур, около 30% - билеты на концерты. Многие посетят рестораны, катки и прочие увеселительные заведения. В связи с этим платежные системы «Мир», Visa и MasterCard вышли на охоту за новогодними премиями и бонусами жителей страны. Они предлагают специальные акции и скидки, пишет газета «Известия».

Прекрасно понимая, что в январе оборот средств в сфере отдыха и досуга традиционно вырастает в 1,5−2 раза, в последние годы платежные системы вместе с банками активно участвуют в развитии программ лояльности, отмечают эксперты, опрошенные изданием.

MasterCard, к примеру, ввел кешбэк на покупки за рубежом. В программе участвуют 11 стран, в числе которых — Франция, Великобритания, Италия, Соединенные Штаты, Таиланд и ОАЭ. «Мир» делает скидки в 20% на билеты на «Главный каток страны», в павильоны и музеи ВДНХ, а также до 10% на покупки в детских магазинах и бронирование отелей в России. В новогодних скидках от Visa участвуют «Цирк Чудес» и цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» (до 30% от стоимости), детский центр «Мастерславль», выставка «Робостанция» на ВДНХ и аквапарк «Ривьера».

Эксперты отмечают, что платежные системы в январе стараются получить дополнительную прибыль на рынке развлечений за счет комиссий. Сами скидки оплачивают партнеры. При этом у платежных систем присутствует желание «ассоциироваться с праздничным настроением весь будущий год», и основной коммерческий эффект от новогодних акций является отложенным.

С появлением на рынке нового игрока — национальной карты «Мир» с ее щедрыми скидками — конкуренция серьезно возросла. Это стало одной из причин активизации других платежных систем. «Мир» занимает почти 18% рынка, и по прогнозам специалистов, в следующем году может увеличить свою долю до 20%.