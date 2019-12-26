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Команда Путина уверенно победила соперников в хоккейном матче

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его команда одержали победу в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Игра состоялась на Красной площади 25 декабря.

Путин традиционно играл под 11-м номером, сообщили в администрации президента. Одержать победу главе государства помогли министр обороны Сергей Шойгу, а также легендарные армейцы Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов.

В составе соперника, уступившего президентской дружине 5:8, на лед вышли губернаторы Подмосковья и Тульской области Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман.

Других участников игры администрация президента России не назвала.

Президент России Владимир Путин также стал политиком 2019 года по результатам опроса ВЦИОМ.

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Комментарии (1)

  • Small 3ba874b902
    Sergey Muzychenkoсегодня, 01:15

    У НАС ГЛАВА ТОЖЕ ВО ВСЁМ ВЫИГРЫВАЕТ! Даже звёзд всемирного масштаба))) кандидат и доктор всех наук, профессор и стратег!!!)))

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