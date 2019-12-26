Команда Путина уверенно победила соперников в хоккейном матче

Президент России Владимир Путин и его команда одержали победу в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Игра состоялась на Красной площади 25 декабря.

Путин традиционно играл под 11-м номером, сообщили в администрации президента. Одержать победу главе государства помогли министр обороны Сергей Шойгу, а также легендарные армейцы Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов.

В составе соперника, уступившего президентской дружине 5:8, на лед вышли губернаторы Подмосковья и Тульской области Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман.



Других участников игры администрация президента России не назвала.

Президент России Владимир Путин также стал политиком 2019 года по результатам опроса ВЦИОМ.