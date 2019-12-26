Зюганову напомнили об антинародных поступках Павла Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании Госсовета, посвященном развитию АПК, вновь поднял тему о народных предприятиях. По мнению главного коммуниста страны, компании, находящиеся в коллективной собственности их работников, являются образцом эффективности. При этом в качестве наглядного примера Зюганов почему-то привел «Совхоз имени Ленина», глава которого Павел Грудинин погряз в скандалах, связанных с финансовыми махинациями и бракоразводным процессом.

На мой взгляд, «Совхоз имени Ленина» — это самый плохой пример, — считает политолог Максим Григорьев. — Грудинин больше известен не своими предпринимательскими талантами, а тем, что обокрал работников предприятия и лишил их права на собственность совхоза, в котором они всю жизнь проработали. Напомню, Грудинин фактически захватил и продал за огромные деньги принадлежащие совхозу дорогостоящие участки подмосковной земли. Это единственный вид экономической деятельности, в котором Павел Грудинин был по-настоящему эффективен.

Григорьев добавил, что поддержка Грудинина со стороны Геннадия Зюганова и других высокопоставленных членов КПРФ портит имидж коммунистической партии.

Ранее арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина более миллиарда рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Истцами по этому делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют Грудинина в причинении предприятию убытков на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин.

Грудинин нажил богатство не за счет эффективного хозяйствования и выращивания клубники, а благодаря продаже по бросовым ценам дорогой подмосковной земли, примыкающей к МКАДу, — заявила Ольга Маркина.

В 2018 году Павел Грудинин участвовал в выборах президента России от КПРФ, а весной 2019-го Зюганов едва не отдал главе «Совхоза имени Ленина» мандат депутата Госдумы, который ранее принадлежал покойному нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.



Политолог Павел Данилин назвал заигрывание Павла Грудинина с КПРФ и Зюгановым попыткой купить себе «некий иммунитет», дабы избежать ответственности за откровенно мошеннические действия.