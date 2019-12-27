Как переработка отходов возвращает оптимизм россиянам

В Износковском районе Калужской области завершен первый этап строительства экотехнопарка «Калуга». Это одно из самых передовых отечественных предприятий по сортировке, переработке и захоронению ТКО. В полную силу технопарк заработает лишь в первом квартале 2020 года. Но пользу от объекта жители Износковского района ощущают уже сейчас.

Двадцать миллионов вместо двух

Еще недавно этот район считался одним из самых депрессивных в Калужской области. Молодежь из-за отсутствия работы разъезжалась по большим городам в поисках лучшей доли. Оставались только пенсионеры. Однако с приходом компании «Профземресурс» — инвестора проекта «Калуга» — ситуация стала кардинально меняться.



Экотехнопарк — это 150 дополнительных рабочих мест. А в обозримом будущем на предприятии планируется трудоустроить еще 500 человек, что составляет 10% от общей численности населения. Средняя зарплата в технопарке составляет порядка 40 тысяч рублей. Для сельской местности деньги очень хорошие.

Мы стараемся брать на работу исключительно местных жителей. Из Москвы привозим людей по минимуму. В основном это узконаправленные специалисты, которые занимаются наладкой оборудования и обучением персонала. Дальше планируем, что все люди будут местные, — сказал генеральный директор ГУП «Экотехпром» Андрей Чиркин.

«Есть производство — есть экономика района, есть рабочие места. Это означает возврат молодых людей, которые вынуждены были уехать», — поведал «Ридусу» глава Износковского района Владимир Леонов.



«Придя на работу в технопарк, я наконец-то почувствовала стабильность, — поделилась сотрудник администрации СБК экотехнопарка, жительница Износковского района Надежда Гыра. — Теперь могу позволить себе отвезти детей на море».

Благодаря налоговым поступлениям от инвестора бюджет Износковского района увеличился в десять раз.

«Раньше наш бюджет составлял два миллиона рублей, а сейчас за счет налогов от компании „Профземресурс“ — двадцать миллионов», — говорит руководитель деревни Михали Виктор Серов.

Социальная ответственность и отличные условия труда

Кроме того, «Профземресурс» помогает строить дороги и обновляет социальные объекты. Так, с помощью инвестора в селе Шанский Завод отремонтировали школу. А рядом с ней на деньги «Профземресурса» возвели современную спортплощадку с полем для мини-футбола и мягкими беговыми дорожками.



В этом году около 320 детей отправятся за счет инвестора на новогодние представления в московский Кремль. А еще каждый сельский ребенок получил от «Профземресурса» новогодний подарок.

Новая спортплощадка с футбольным полем и мягкими беговыми дорожками. © YouTube

Вдобавок к высокой зарплате сотрудникам экотехнопарка предоставляют отличные условия труда. Все они получают трехразовое горячее питание и бесплатный транспорт. А если работники проживают в отдаленных поселениях района, то в их распоряжении есть уютное общежитие на территории предприятия.



«Здесь три жилых блока. В каждом из них есть комнаты, где работники могут постирать одежду, погладить ее. Также, разумеется, у людей есть возможность просто отдохнуть. Например, посмотреть телевизор, почитать книгу или посидеть в интернете», — рассказал комендант СБК экотехнопарка «Калуга», житель Износковского района Николай Шпаков.

Так выглядит комната в общежитии технопарка. © YouTube

«Еще на территории есть спортивные площадки. В теплое время годы мы можем поиграть в волейбол, футбол, позаниматься на тренажерах. В корпусе имеется комната, где находится теннисный стол. Так что у нас все хорошо», — добавила Надежда Гыра.

«Работаю пять дней в неделю, а на выходные уезжаю домой. Условия в общежитии очень достойные. Кормят вкусно», — отметил электрик Сергей Харламов.

Напомним, что в год экотехнопарк «Калуга» будет принимать около 1,8 миллиона тонн отходов. Большая часть мусора отправится на сортировку и переработку, а часть, которая уже была ранее отсортирована на других предприятиях, будет захораниваться по современным технологиям, исключающим появление фильтрата и свалочных газов. О том, какие именно технологии используются работниками технопарка для сортировки, переработки и захоронения ТКО, вы можете прочитать здесь и здесь.