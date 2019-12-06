Когда мусор сулит блестящее будущее: особенности экотехнопарка «Калуга»

В Износковском районе Калужской области завершен первый этап создания уникального экотехнопарка «Калуга». На сегодня это одно из самых современных в России предприятий по сортировке и захоронению ТКО. Корреспондент «Ридуса» оценил готовность объекта к работе и выяснил, какие перспективы он открывает перед жителями близлежащих сел.

Герметичные площадки и строгий контроль

Первые мусоровозы технопарк начнет принимать уже в 2020 году. По словам генерального директора компании-инвестора «Профземресурс» Олега Панкратова, все необходимые для этого документы получены.

Генеральный директор компании «Профземресурс» Олег Панкратов

«Технопарк включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), есть лицензия на обращение с ТКО четвертого и пятого классов опасности, утверждены необходимые технические регламенты. Сейчас мы ведем донабор персонала, занимаемся обучением людей, а в первом квартале 2020 года планируем выйти на плановые показатели», — сообщил Панкратов.

В год сюда будут свозить около 1,8 миллиона тонн отходов. Часть мусора отправится на сортировку и переработку, а часть, которая уже была ранее отсортирована на других предприятиях, будет захораниваться по современным технологиям, исключающим появление фильтрата и свалочных газов.

Оборудование для сортировочных комплексов закупалось у лучших отечественных и европейских производителей. Сейчас на территории технопарка расположены два таких комплекса. Каждый из них рассчитан на 500 тысяч тонн в год.

Сортировочный комплекс

«Мусор сначала поступит в приемное отделение. Там установлено специальное оборудование, которое разрывает пакеты с отходами, затем мусор отправится на сортировку. Сперва отбирается электронный лом, три вида стекла — коричневое, белое, зеленое, крупногабаритный мусор, нуждающейся в измельчении. Далее все это поступает в барабанный грохот. Это установка барабанного типа, предназначенная для отделения органической составляющей и полезных компонентов», — рассказывал ранее «Ридусу» руководитель проекта по монтажу оборудования Михаил Кузнецов.

Количество извлекаемых из общей массы ТКО вторичных материальных ресурсов составит до 25%. Еще до 20% придется на органику, которая пойдет на производство инертного грунта. Таким образом, захоронению должна подлежать лишь половина ТКО. Неутилизируемую фракцию разместят в специальных картах (котлованах), защищенных тремя слоями геосинтетических материалов — это бентонитовые маты, геосинтетическая мембрана и маты 3D. Карты полностью герметичны, а значит, попадание талых и дождевых вод в почву исключено.

Отходы складываются на карты следующим образом: слой неутилизируемых остатков после сортировки, слой грунта, потом снова слой неутилизируемых отходов. Все это будет прессоваться специальными катками-уплотнителями весом в 45 тонн. Они позволяют обеспечить такое уплотнение, что никаких воздушных полостей внутри не останется. В конце работы здесь появится просто засыпанное грунтом поле, — уверяет Панкратов.

Скапливающаяся в котлованах талая и дождевая вода будет отводиться на немецкие очистные сооружения Wehrle, а дальше — в пруд. Контроль за экологическим состоянием грунтовых вод собираются вести с помощью сети мониторинговых скважин, оборудованных гидрогеологическими датчиками.

Не менее тщательной проверке подвергнутся и приезжающие в технопарк мусоровозы. Перед тем как попасть на территорию объекта, машины пройдут визуальный и радиационный контроль.

Источник вторсырья

А еще технопарк — дополнительный источник ресурсов для расположенных в области предприятий по производству товаров из вторсырья.

В частности, у нас есть завод по производству утеплителя из стекла, который идет взамен минваты. Это такой строительный материал, который используется, например, при капитальном ремонте многоквартирных домов. Сейчас мы вынуждены закупать часть вторичного сырья для производства этого утеплителя и прочих товаров в соседних регионах. Однако с началом работы технопарка такая необходимость, думаю, отпадет, — отметил в интервью «Ридусу» заместитель министра строительства и ЖКХ региона Руслан Маилов.

В ближайшие годы компания «Профземресурс» намерена разместить на территории технопарка производство РДФ-топлива. Это топливные брикеты, полученные из отходов. В Калужской области они могут использоваться на заводе «Лафарж», который находится в поселке Ферзиково.

Возвращение молодежи

Экотехнопарк, надо признать, вдохнул в Износковский район новую жизнь. Инвестор помогает строить дороги и благоустраивать села. Так, при поддержке «Профземресурса» в селе Шанский Завод отремонтировали школу. А рядом с ней на деньги инвестора возвели современную спортплощадку с полем для мини-футбола и мягкими беговыми дорожками.

Раньше наш бюджет составлял два миллиона рублей, а сейчас благодаря налоговым поступлениям от компании „Профземресурс“ — двадцать миллионов, — добавил руководитель деревни Михали Виктор Серов. — В этом году мы построили все дороги в нашем поселении. Также мы отремонтировали здание администрации, сделали отопление.

Но главное: молодежь, которая из-за отсутствия работы разъехалась по большим городам, получила наконец шанс вернуться на малую родину.

«Есть производство — есть экономика района, есть рабочие места. Это означает возврат молодых людей, которые вынуждены были уехать в поисках лучшей доли», — говорит глава Износковского района Владимир Леонов.

Средняя зарплата на предприятии составляет 40—45 тысяч рублей в месяц. По местным меркам это очень неплохо. Более того, работники технопарка получают трехразовое горячее питание и бесплатный транспорт. А если сотрудники проживают в отдаленных поселениях района и не могут ездить домой каждый день, то в их распоряжении имеется уютное общежитие на территории предприятия.

«Работаю пять дней в неделю, а на выходные уезжаю домой. Условия в общежитии очень достойные. Кормят вкусно», — поделился электрик Сергей Харламов.

«Сегодня уже более ста человек из нашего района трудятся в технопарке. А с пуском третьей очереди технопарк сможет обеспечить работой до двух с половиной тысяч жителей Износковского района. Такое производство несет будущее», — подытожил Владимир Леонов.