Граждане России назвали Путина политиком года

Политиком уходящего 2019 года большинство россиян назвали президента страны Владимира Путина. Ему отдали свои голоса 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент победил со значительным отрывом. Далее следуют Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%) и Дмитрий Медведев (6%), пишет ТАСС.

Лучших спортсменов года — двое. Граждане России поставили на первое место Хабиба Нурмагомедова и Алину Загитову. Боец и фигуристка набрали по 7%. Немного отстал лучший футболист страны Артем Дзюба (6%). Вслед за ними — Александр и Федор Емельяненко, а также Евгения Медведева (по 4%).

Рейтинг актеров возглавили Александр Петров и Константин Хабенский (по 4%). За ними — Алиса Фрейндлих, Владимир Машков и Сергей Безруков (по 3%). Лучший кинофильм — «Т-34» (6%).

Музыкантами года граждане России признали Филиппа Киркорова, Дениса Мацуева и Аллу Пугачеву (5%). «Наше все», Александр Сергеевич Пушкин, традиционно стал первым среди писателей (2%). Дарья Донцова, Захар Прилепин и Виктор Пелевин поделили 2−4 места (по 1%).

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» признан самой популярной телепередачей года (5%). Лучшим СМИ стал телеканал «Россия-1» (5%), НТВ и «Первый канал» набрали по 4%. Среди телесериалов лидер — «Пес» (5%). «В призах» также оказались «Тайны следствия» и «След» (по 3%). Лучший журналист года — Владимир Соловьев (7%). Ольга Скабеева и Юрий Дудь существенно отстали (по 3%).

В инициативном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник», проведенном в ноябре-декабре 2019 года, принимали участие граждане России в возрасте старше 18 лет. Данные собирали в ходе телефонных интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.