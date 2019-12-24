найти ×
   
  • USD -0.08
    62.17
  • EUR -0.09
    68.91
СохранитьСохранено0
×

101647

Силовики обыскали квартиру бывшего замгубернатора Курганской области

Small 85fd31f863
© Екатерина Сычкова/URA.RU

© Екатерина Сычкова/URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина. Следственный комитет России пока не называет причин проводимых мероприятий.

«В Кургане и Шадринске обыски проводились совместно с УФСБ. В интересах следствия подробности уголовного дела не разглашаются», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы областного управления Следственного комитета.

Источники агентства заявили, что обыски связаны с делом бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Он задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Носков сейчас находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятно, он мог начать давать показания на бывшего замгубернатора», — заявил собеседник URA.RU.

Дело, фигурантом которого является Александр Носков, связано со строительством водопровода в селе Кетово, так и не начавшего работать. Следствие располагает данными о том, что компания «Мультипласт» из Шадринска, являвшаяся подрядчиком, получила средства от главы Кетовского района. Куратором программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой велось строительство, выступал директор департамента АПК и бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
014506читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
45166085читать позжечитаю позже

главное


Технологии
В родительском контроле iPhone найдены серьезные уязвимости

В Apple признали наличие бага, однако уточнили, что он возникает при нестандартных настройках.

023301читать позжечитаю позже

Наука и техника
Потомки без труда определят начало антропоцена по нашим костям19 декабря

Палеонтолог рассказал, какими будут окаменелости эпохи доминирования человека.

104671читать позжечитаю позже