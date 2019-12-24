Силовики обыскали квартиру бывшего замгубернатора Курганской области

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина. Следственный комитет России пока не называет причин проводимых мероприятий.

«В Кургане и Шадринске обыски проводились совместно с УФСБ. В интересах следствия подробности уголовного дела не разглашаются», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы областного управления Следственного комитета.

Источники агентства заявили, что обыски связаны с делом бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Он задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Носков сейчас находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Вероятно, он мог начать давать показания на бывшего замгубернатора», — заявил собеседник URA.RU.

Дело, фигурантом которого является Александр Носков, связано со строительством водопровода в селе Кетово, так и не начавшего работать. Следствие располагает данными о том, что компания «Мультипласт» из Шадринска, являвшаяся подрядчиком, получила средства от главы Кетовского района. Куратором программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой велось строительство, выступал директор департамента АПК и бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин.

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