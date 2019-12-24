Генерал ФТС арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

При обыске у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки, драгоценности и дорогие часы.

По версии следствия, Кизлык способствовал незаконному освобождению от уголовной ответственности группы кондрабандистов, перевозивших денежные средства. Как сообщил агентству источник, генерал помог супруге посла РФ в Кении уйти от наказания за ввоз более 50 тысяч долларов.



Генералу и его заместителю Алексею Серебро грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал об аресте генерал-майора МВД Александра Мельникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

