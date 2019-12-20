Митинг сторонников интеграции Белоруссии и России собрал только журналистов

Только журналисты и случайные прохожие пришли на митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, который должен был начаться 20 декабря в полдень на Октябрьской площади в Минске, сообщает «Интерфакс».

«Это говорит о недостаточном высоком уровне организации акции», — рассказал «Ридусу» сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ.

По его словам, с точки зрения законодательства наши правоохранители совершенно правы, поскольку существует единый порядок подачи заявок на санкционированные мероприятия. Эта акция планировалась в поддержку союзного государства и должна была носить конструктивный характер.

Лущ отметил, что никаких противоправных действий на ней не могло быть.

Как объяснил изданию TUT. BY один из организаторов акции, лидер общественного объединения «Бессмертный полк» Валерий Драко, они «перегорели» и у них нет денег на штрафы на случай возможных задержаний.

Отмечается, что поддерживающие интеграцию организации обратились 16 декабря в администрацию президента Лукашенко с просьбой помочь им получить разрешение на митинг у горисполкома в Минске. В администрации их перенаправили в горисполком, где им заявили, что обращаться за согласованием митинга нужно за десять дней, пишет агентство.

Кроме того, 18 декабря милиция задержала одного из организаторов митинга Северинца для проведения профилактической беседы, в ходе которой его предупредили, что несанкционированная акция создаст угрозу безопасности благотворительному мероприятию «Наши дети», запланированному на 20 декабря в здании Дворца Республики на Октябрьской площади.

«Если выводить народ — это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет, — заявил Драко. — Поэтому мы решили отказаться от проведения акции».

Агентство напоминает, что массовые несогласованные акции против углубления интеграции с Россией, прошли в Минске 7 и 8 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.