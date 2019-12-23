Активисты МГЕР провели пикеты против снижения нештрафуемого порога скорости

В 11 регионах России была проведена пикетная кампания «Мы против снижения допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч», организованная «Молодой Гвардией Единой России» (МГЕР).

С целью общественного опроса водителей активисты МГЕР выставили пикеты на обочине трасс и городских дорог с плакатами «Посигналь, если против штрафов за превышение в 10 км/ч».

Инициативу активистов поддержали водители в Новосибирской, Иркутской, Оренбургской, Омской, Орловской, Кировской и Волгоградской областях, Хабаровском крае, а также в республиках Крым, Марий Эл и Тыва, сообщил замредседателя Координационного Совета МГЕР Иван Дзюбан.

Ранее «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак напомнил слова лидера «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева, который в начале декабря заявил, что снижение нештрафуемого порога станет поводом для того, чтобы штрафовать большее количество людей, причем в той ситуации, когда намерения нарушать ПДД у них нет.

Напомним, информация о скором снижении нештрафуемого порога превышения скорости была озвучена вице-премьером Максимом Акимовым после заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По словам чиновника, новое правило якобы будет вводиться в режиме пилотных зон, то есть сначала нештрафуемый порог будет снижен либо в городах федерального значения, либо в городах-миллионниках, либо в столицах субъектов РФ.