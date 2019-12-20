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Единороссы не допустят снижения нештрафуемого порога превышения скорости

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Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Единая Россия» выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Он напомнил слова лидера «Единой России», премьер-министра Дмитрия Медведева, который в начале декабря заявил, что снижение нештрафуемого порога станет поводом для того, чтобы штрафовать большее количество людей, причем в той ситуации, когда намерения нарушать ПДД у них нет.

«Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит данную инициативу, — сказал Турчак.

Информация о скором снижении нештрафуемого порога превышения скорости была озвучена сегодня вице-премьером Максимом Акимовым после заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам чиновника, новое правило якобы будет вводиться в режиме пилотных зон, то есть сначала нештрафуемый порог будет снижен либо в городах федерального значения, либо в городах-миллионниках, либо в столицах субъектов РФ.

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