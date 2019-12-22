Александра Емельяненко осудили в Сети за убийство лося
- 22 декабря 2019, 22:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сообщил в Instagram о том, что убил на охоте лося, и сопроводил свой пост фотографией.
Он рассказал, что гулял в лесу со своей собакой Алтаем и встретил лося. «Алтай лося победил в схватке один на один!», — написал он.
Большинство пользователи соцсети остались недовольны поступком спортсмена и подвергли его жесткой критике.
Кроме того, российский боец MMA Магомед Исмаилов, бросивший ранее вызов Емельяненко, пообещал сделать с ним то же самое в клетке в память об убиенном лосе.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко одержал победу в поединке с мастером по силовому экстриму Михаилом Кокляевым. Бой был организован по правилам бокса и рассчитан на четыре раунда по три минуты в каждом, однако завершился досрочно: Емельяненко нокаутировал соперника в первом же раунде.
После боя Кокляев сообщил о пропаже своих перчаток и пообещал вознаграждение за их возвращение.
«Ридус» также писал о том, что в марте нынешнего года Александра Емельяненко арестовали за неподчинение требованиям сотрудника полиции в Кисловодске.
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