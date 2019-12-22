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Александра Емельяненко осудили в Сети за убийство лося

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© instagram.com

© instagram.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сообщил в Instagram о том, что убил на охоте лося, и сопроводил свой пост фотографией.

Он рассказал, что гулял в лесу со своей собакой Алтаем и встретил лося. «Алтай лося победил в схватке один на один!», — написал он.

Большинство пользователи соцсети остались недовольны поступком спортсмена и подвергли его жесткой критике.

Кроме того, российский боец MMA Магомед Исмаилов, бросивший ранее вызов Емельяненко, пообещал сделать с ним то же самое в клетке в память об убиенном лосе.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко одержал победу в поединке с мастером по силовому экстриму Михаилом Кокляевым. Бой был организован по правилам бокса и рассчитан на четыре раунда по три минуты в каждом, однако завершился досрочно: Емельяненко нокаутировал соперника в первом же раунде.

После боя Кокляев сообщил о пропаже своих перчаток и пообещал вознаграждение за их возвращение.

«Ридус» также писал о том, что в марте нынешнего года Александра Емельяненко арестовали за неподчинение требованиям сотрудника полиции в Кисловодске.

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