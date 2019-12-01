Кокляев попросил вернуть ему пропавшие после боя с Емельяненко перчатки

Пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в Instagram видеообращение, в котором объявил о пропаже своих боксерских перчаток.

Спортсмен попросил того, кто взял эти перчатки после боя с Александром Емельяненко, вернуть их взамен на новые и майку с логотипом телеканала РЕН ТВ.





Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу в поединке с мастером по силовому экстриму Михаилом Кокляевым. Бой был организован по правилам бокса и рассчитан на четыре раунда по три минуты в каждом, однако завершился досрочно: Емельяненко нокаутировал соперника в первом же раунде.

