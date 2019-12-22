В гибели дорожных рабочих в Новой Москве заподозрили тракториста

Прояснились некоторые подробности гибели в Новой Москве мужчины и женщины, тела которых были найдены в канализационном люке.

Как стало известно РЕН ТВ, в ходе дорожных работ мужчина, управлявший трактором, сбил рабочих, а затем скинул их тела в колодец.

Подозреваемого задержали. По данным телеканала, им оказался 75-летний уроженец Пензенской области. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Факт задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген на 21 километре Калужского шоссе были обнаружены мертвыми двое дорожных рабочих. Поначалу возникла версия, что они отравились парами, однако после осмотра выяснилось, что на телах погибших присутствуют гематомы и ссадины.