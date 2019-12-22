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Тела двух дорожных рабочих найдены в люке в Новой Москве

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В поселке Мосрентген на 21 километре Калужского шоссе были обнаружены мертвыми двое дорожных рабочих.

Как сообщает Telegram-канал 112, утром они не сдали смену, после чего начались их поиски.

В итоге тела погибших нашли в люке. Поначалу возникла версия, что они отравились парами, однако после осмотра выяснилось, что на их телах присутствуют гематомы и ссадины.

Предположительно, рано утром дорожных рабочих могли сбить на машине и спрятать трупы в ливневку, пишет паблик.

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