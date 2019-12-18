Каталонские сепаратисты устроили бой с полицией перед «Камп Ноу»

Сторонники независимости Каталонии превратили футбольный поединок своей «Барселоны» с мадридским «Реалом», олицетворяющим Испанию, в масштабную акцию протеста. Она прошла в чаше стадиона «Камп Ноу» и за его пределами. Наиболее радикальные граждане вступили в настоящие уличные бои с полицией.

Игру «Барселоны» с «Реалом» перенесли с 26 октября на 18 декабря из-за массовых беспорядков в столице Каталонии. Но и в этот раз без них не обошлось. На прилегающих к стадиону улицах появились баррикады из мусорных баков, скамеек, дорожных указателей и других подручных средств. В полицию полетели камни и бутылки, местами вспыхнуло пламя. Органы правопорядка применили слезоточивый газ и резиновые пули, а в рукопашных схватках — дубинки. Как минимум один человек задержан, пишут местные СМИ.

Перед матчем с «Реалом» людей на акцию протеста позвало радикальное движение «Демократическое цунами». Откликнулись тысячи человек. Их цель — привлечь внимание международной общественности к проблеме Каталонии. Футбол — хороший способ сделать это, поскольку главное испанское противостояние смотрят миллионы болельщиков из разных стран.



Сектора «Камп Ноу» сепаратисты окрасили в традиционные каталонские цвета. Повсюду — масса политических баннеров на английском языке. Они призывают Испанию к диалогу о свободе и независимости Каталонии. Фанаты скандировали лозунги в поддержку политиков автономии, которых испанский суд приговорил к тюремному заключению из-за проведения незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.



В футбольном матче, между тем, победила дружба. Игра закончилась вничью 0:0. Арбитр показал всего восемь «горчичников»: три хозяевам и пять — гостям.

У «Реала» и «Барсы» по 35 очков. Они лидируют, но каталонцы больше забили и имеют преимущество по числу побед: 11 против 10.

Две недели назад игрок «Реала» Лука Модрич на глазах у миллионов футбольных болельщиков отдал приз лучшему футболисту года по версии France Football — «Золотой мяч» — главному конкуренту — Лионелю Мессии из «Барселоны».

