«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток

Российский художник Андрей Тарусов, проживающий в Соединенных Штатах, создал календарь в стиле «пин-ап» для Роскосмоса и выложил его в Facebook. Главные героини — милые, обаятельные и аппетитные девушки, покоряющие космос, немедленно вызвали шквал критики со стороны феминисток. Активные защитницы прав женщин буквально взорвали тему своими комментариями. В основном упирали на то, что «в приличных странах такое и показать-то было бы стыдно». Видимо, позабыв, что графика, представляющая собой условный идеал красотки для «прикалывания на стену» (to pin up), родилась именно в «самой приличной стране этого мира» — США. Как, впрочем, и #MeToo. O tempora! O mores!

«Этот год особенный, потому что мне удалось поработать с Роскосмос (а точнее с Главкосомос (дочернее предприятие) просто у них нет страницы в ВК)! Это очень круто, потому что я долго работал над этим проектом, было очень интересно и получилось круто! А еще они оказались практически идеальные заказчики, и почти не было правок, зато было полное доверие художнику! На английском языке, потому что для подарков иностранцам. + в календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!» — написал художник.

По мнению феминисток, «иностранцам может и понравится, только вслух признаться об этом и показать такое в иностранном обществе стыдно». (всю орфографию и пунктуацию валькирий сохраняем).

«Очень хочу корпоративный календарь для серьезной конторы в стиле пин-ап, но с мужскими задницами и в обтягивающей одежде. Вот тогда и похохочем».

Как Роскосмос мог заказать календарь «художнику от слова „худо“? У него же анатомия плавает, композиция никакущая, и цвет бывает только плоский, заливкой».

…"отстал от жизни художник-то. Унылый повтор давно устаревшего".

«Какой позор… призрак космонавта Леонова должен являться каждую ночь и хлестать палитрой по сусалам за такое!»

«Ну да, тема сисек раскрыта и фалические символы присутствуют! А так, красота, кАнеШна!»



Тот случай, когда сознание всех госуправленцев застряло в середине прошлого века. Ну что ж, получат очередную заслуженную волну презрения от «иностранцев».



«Почему в мужчины на календаре присутствуют только, когда в кадре есть еда? Это скрепность мышления — мужчины в семье всегда только жрут, пользы от них нет».



«Как такой треш одобрили»

«Ну что, бабло освоили, Роскосмос же. Могли бы еще порнухи нарисовать, а чо „пипл хавает“, объективизация женщин, норм. Такую дикость, конечно, интересно будет показать коллегам в НАСА, типа, смотрите, в этой стране спутники падают через один из-за того, что бюджеты грохаются в нарисованные сиськи и женщины там — не люди».



«Мама вернулась домой — смотрит тупым взглядом куклы вдаль, навстречу идут два дебилоида-мальчика. конечно без цветов, не ждали. Почему мальчики? Девочки не котируются в обществе потому что. Где их папа? В России неприняты полные семьи».



Мужчины в теме изрядно повеселились. Справедливости ради, стоит отметить, что общепринятая, традиционная, да и просто разумная точка зрения доминирует и среди женщин: «Феминистки протестуют против позитивного и привлекательного образа женщины в космосе. Даже не знаю, как это прокомментировать».

«В комментариях просто перепись клиенток психоаналитика. Надо сделать еще один календарь со страшными неухоженными бабами с небритыми подмышками и сальными лохмами. Тогда все феминистки будут счастливы».



Недавно американские защитницы прав женщин резко раскритиковали классические мультфильмы, содержание которых, по их мнению, устарело.