В мультиках Walt Disney о принцессах нашли истории #MeToo

Классические мультипликационные фильмы студии Walt Disney — «Русалочку», «Аладдина», «Красавицу и чудовище», «Золушку» и другие необходимо пометить ярлыком «Устаревшее содержание». Эти картины неверно преподносят детям образ женщин и девочек, содержат ложные гендерные стереотипы и «мифы о принцессах, которых должен спасти некий принц». Студия Диснея уже предприняла шаги в отношении фильмов, в которых показаны образы расистов, сопроводив их необходимыми пометками. Следующим шагом должно стать предупреждение о сексизме, считает журналистка Cosmopolitan, The Guardian и других западных изданий Дженифер Герсон.

«Обе части „Холодного сердца“ — единственные фильмы Диснея, которые я разрешила смотреть моей дочери. В отличие от других фильмов Диснея, они в основном лишены тем сексизма и женского бесправия. В них нет гетеросексуального романса, в котором главная героиня ждет принца, который спасет ее. Вместо этого сюжет рассказывает о двух сестрах, которые учатся любить друг друга и самих себя. Но я не могу вечно защищать свою дочь от Белоснежки и Золушки. Она взрослеет и уже начала расспрашивать о классике», — жалуется рассерженная мамаша Герсон, требуя пометить старые диснеевский мультфильмы соответствующим ярлыком об «устаревшем содержании».

По ее словам, старые мультики Диснея приходится постоянно комментировать, указывая ребенку на «архаичные гендерные роли, которые прославляются на большом экране».

«Я поговорила с экспертами в области кино, которые рекомендовали говорить о тревожных гендерных путях и сексуальном принуждении в фильмах Диснея о принцессах. Вот некоторые классические примеры тем сексизма и советы экспертов о том, как рассказать о них своим детям», — заявила журналистка в материале Business Insider.

По мнению «экспертов в области кино», в «Красавице и чудовище» наибольшую опасность представляет образ Гастона — «сексуального хищника», преследующего несчастную Белль — деревенскую девушку, которая любит книги. И главная героиня вынуждена отдать свою свободу в обмен на свободу отца. «Смотря на это, вы чувствуете, что это, может быть, чья-то история #MeToo», — заявила режиссер и профессор частного колледжа Отис в Лос-Анджелесе Урсула Бертон.



По мнению Мишель Шрайбер, доцента факультета кино в университете Эмори в Атланте, фильм содержит «общий рефрен»: если мальчик плохо обращается с девочкой, на это следует просто закрыть глаза, поскольку это означает, что она ему нравится. Такого рода подходы способствуют формированию культурного стереотипа «желанного плохого парня».

Принцесса-русалка Ариэль из «Русалочки» хочет познакомиться с миром людей, но сталкивается с запретом отца. Влюбившись в принца Эрика она заключает рискованную сделку с морской ведьмой Урсулой и получает ноги в обмен на свой голос. Так героиня хочет заполучить любовь принца.



Принцесса претерпевает физическое преобразование ради шанса быть с принцем Эриком. Эта история подчеркивает тот факт, что самая важная цель женщины — найти мужчину для вступления в брак, и что быть спокойной и послушной — эффективный способ достичь этого, считают «эксперты». В фильме также подчеркивается недостижимый стандарт красоты и идея о том, что «женщины всегда конкурируют друг с другом».

Ближе к концу фильма Урсула использует свою магию и становится стройной брюнеткой, заставляя принца Эрика согласиться на свадьбу с ней. Это подчеркивает, что женские личности взаимозаменяемы. Мужчина, за которого все борются, кажется, тронут одними взглядами, и в конечном итоге влюбляется в Ариэль, женщину без голоса.

После смерти отца Золушки ее мачеха и сводные сестры делают ее своей рабыней. Добрая фея позволяет попасть на бал, но только до полуночи. Принц влюбляется в Золушку, но она убегает, оставляя туфельку. По размеру обуви принц ищет в королевстве будущую жену.

«Этот фильм является „апогеем“ мифа о принцессе. Золушка не может спасти себя сама и нуждается в помощи магии, а затем и человека, который спасет ее через брак», — считает доцент Шрайбер.

Эксперты уверены, что «Золушка» должна заставлять детей задуматься о том, как уберечь себя от сложной ситуации, вместо того, чтобы полагаться на кого-то другого, чтобы уйти от своих проблем. Есть в мультфильме и повод поговорить с сыновьями. Они должны понимать, что подобные истории могут существовать вне контекста пола. Нужно подвергать сомнению любую сказку, которая настаивает на определенных ролях для мальчиков и девочек.

Принцессе Жасмин в «Аладдине» говорят, что она должна найти принца, чтобы выйти замуж. Иначе ей не удастся занять трон. Но принцесса ищет любви. Уличный вор при помощи джинна, который исполняет три желания, становится принцем, чтобы жениться на Жасмин. При этом советник султана Джафар хочет сделать принцессу своей секс-рабыней.



Жасмин лишена всякой свободы. В такой же ситуации находится и джинн. Детям надо объяснять, что принуждение кого-либо к тому, чего он не хочет делать, неприемлемо, считают эксперты.

Многое из того, что можно было показывать еще вчера, сегодня уже стало неприемлемым для общества. «Ридус» рассказал о вырезанных из мультфильмов сценах.

