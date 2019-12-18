Бабченко рассказал о встрече с Борисом Германом в СБУ

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook о несостоявшейся встрече с заказчиком его убийства Борисом Германом в здании следственного корпуса СБУ. По словам потенциальной жертвы, тот хотел извиниться. Об этом якобы рассказал следователь.

От разговора журналист отказался. Однако теперь, вспоминая события того дня, Бабченко внезапно задумался о мотивах Германа, ныне освобожденного от ответственности за заказное убийство по состоянию здоровья.

«Герман сейчас в Израиле собирается встретиться с Пивоварником, говорит, что его подставили, что он агент СБУ, что это все спектакль и никого он убивать не хотел, и вообще будет свидетельствовать против кровавых преступлений Порошенко. Тогда в чем ты собирался извиняться передо мной, товарищ? Сидя на скамейке, налево от лифта, под турником, в углу на седьмом этаже следственного корпуса СБУ. Ну, раз ты кругом ни в чем не виноват», — написал Бабченко в социальной сети.

Бабченко даже предложил репортеру Ирине Ромалийской взять у Германа интервью и выяснить, чего же тот хотел на самом деле.



«А то я теперь даже жалею, что голову тогда не повернул», — признался он.

Однако Ромалийская ответила, что Борис Герман «не хочет отвечать на неудобные вопросы». Правда, позднее она выложила в Сеть скриншот личной переписки с заказчиком убийства Бабченко, который тот просил опубликовать, прежде чем заблокировал журналистку.

Напомним, что в сентябре предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, освобожден от дальнейшего отбывания наказания решением Киевского апелляционного суда.