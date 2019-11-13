На свободу вышел осужденный по делу об «убийстве» Аркадия Бабченко

Предприниматель Борис Герман, осужденный за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко, освобожден от дальнейшего отбывания наказания решением Киевского апелляционного суда.

Как сообщила «Украинской правде» пресс-секретарь прокуратуры по Киевской области Марьяна Гайовская, суд удовлетворил апелляционную жалобу Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

Она добавила, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

Прокуратура собирается обжаловать решение суда, пишет издание.

Как отмечает «Взгляд», приговор Борису Герману был закрыт для обнародования. Только позже стало известно, что его приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы.

Информация о гибели в Киеве 41-летнего Аркадия Бабченко появилась 29 мая. Сообщалось, что киллер выстрелил трижды в спину журналиста и скрылся.

На следующий день, как писал «Ридус», стало известно, что сообщения о смерти Бабченко оказались частью спецоперации СБУ, а сам он жив и здоров.

По версии СБУ Украины, убийство работающего в Киеве журналиста из России Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы. Посредником, который нанимал киллеров, был украинский предприниматель Борис Герман. Его задержали, а затем арестовали.

В начале ноября 2019 года появилась информация о том, что Бабченко покинул Украину.