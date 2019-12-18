Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита

Симпатичная юная брюнетка Лола с голубыми глазами, смотрящая на нас с рисунка художника Тома Бьерклунда, около 5700 лет назад жила в регионе, который мы сейчас называем Данией. Ученым удалось реконструировать ее геном, несмотря на то, что никаких физических останков этой женщины не существует. Помог небольшой кусочек березовой смолы, который жевала девушка.

Начиная с плейстоцена, древние люди получали прообраз нынешней жевательной резинки, нагревая кору дерева. Основным предназначением клейкой массы было изготовление орудий труда. Чтобы разогреть и смягчить, ее жевали. Со временем смолу стали использовать как лекарство и средство для развлечения. Удивительно, но этого липкого шарика хватило для того, чтобы не только рассказать о существовании девушки, которая когда-то ходила по Земле, но и дать многочисленные подсказки по поводу ее внешности.



Археологи всегда стремились исследовать эту «древнюю жвачку» в поисках следов слюны, содержащей генетическую информацию. Смола, обнаруженная в ходе раскопок на датском острове Лоллан, так хорошо сохранилась, что позволила впервые реконструировать весь геном древнего человека даже в отсутствие его останков.

«Это — потрясающе» Получить полный древний человеческий геном из чего-либо, кроме кости", — заявил ведущий автор исследования Ханнес Шредер из Университета Копенгагена.



В образце слюны нашли не только древнюю человеческую ДНК, но и ДНК орального микробиома человека, а также растительные и животные ДНК. По ним можно установить рацион питания.

«Результаты подчеркивают потенциал жевательной смолы как источника древней человеческой и нечеловеческой ДНК. Ее можно использовать для исследования истории расселения, состояния здоровья и даже стратегий выживания древних популяций», — сказано в статье издания Nature Communications.

ДНК в найденном образце, который, по словам ученых, сопоставим по качеству с хорошо сохранившимися зубами и костями черепа, позволила установить, что смолу жевала женщина. Скорее всего, у нее была темная кожа, темно-каштановые волосы и голубые глаза.

«Эта комбинация физических признаков была ранее отмечена у других европейских охотников-собирателей. Предполагается, что этот фенотип был широко распространен в мезолитической Европе, и что адаптивное распространение светлой пигментации кожи в европейских популяциях произошло позднее в доисторические времена», — пишут авторы исследования.

Результаты также говорят о том, что это была женщина из племени материковой Европы, а не из групп охотников-собирателей из центральной Скандинавии. Она жила во время переходного периода, когда возникали первые оседлые фермерские сообщества. Однако ДНК скорее позволяет отнести ее обладательницу к охотникам. Возможно, развитие сельского хозяйства в этом регионе шло медленнее, чем ранее предполагали ученые.

По другим ДНК, найденным в смоле, ученые установили, что женщина ела фундук и утиное мясо. Обнаружены и следы нескольких видов бактерий, характерных для полости рта, включая микробов, связанных с заболевания десен и герпеса.

«Это может помочь нам выяснить, как развиваются и распространяются с течением времени патогены, и что делает их особенно опасными в данной среде, как патоген будет вести себя в будущем, и как его можно сдерживать или уничтожать», — добавил Шредер.

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