Легендарная древняя египтянка оказалась выдумкой феминисток XX века

В течение десятилетий жительница Древнего Египта по имени Мерит Птах считалась первым врачом и ученым среди женщин. Она являлась образцом для подражания для студенток, поступающих в медицинские университеты. Исследователь из Университета Колорадо Якуб Квецинский пришел к выводу, что красивая история — всего лишь миф, рожденный в результате исторической ошибки. Легендарная египтянка никогда не существовала.

«Это — словно детектив. Мне пришлось проследить ее историю, исследуя каждый источник, чтобы узнать, с чего все началось. Кто придумал Мерит Птах», — цитирует слова историка, доктора философии и преподавателя медицинского факультета Квецинского Journal of the History of Medicine and Allied Sciences.

Ученый признался, что интерес к Мерит Птах или «возлюбленной бога Птаха», как переводится ее имя, возник в результате постоянных упоминаний о ней в различных работах.

«Упоминания о Птах были повсюду. В онлайн-сообщениях о женщинах в STEM, в компьютерных играх, в популярных учебниках истории. На Венере есть даже кратер, названный в ее честь. И все же, несмотря на все эти упоминания, не существует никаких доказательств того, что она действительно существовала. Выяснилось, что не было древнеегипетской женщины-врача по имени Мерит Птах», — заявил Квецинский.

Глубоко окунувшись в исторические записи, ученый обнаружил случай ошибочной идентификации, которая обрела собственную жизнь. Миф подпитывали те, кто нуждался в романтической и вдохновляющей истории о женщине-враче.



Первое упоминание о Мерит Птах относится к 1930-м годам. Историк медицины, врач и активист Кейт Кэмпбелл Херд-Мид решила написать историю женщин-медиков из разных стран. Ее книга была опубликована в 1938 году. В работе рассказывается о раскопках гробницы в Долине Царей, где было «изображение женщины-врача по имени Мерит Птах, матери первосвященника, которую называют „главным врачом“». Но этому нет никаких подтверждений.

«Птах как имя существовало в Древнем царстве. Однако оно не фигурирует ни в одном из проверенных списков древнеегипетских целителей. Даже в качестве легенды или „спорного случая“. Оно также отсутствует в списке женщин-администраторов Древнего царства. Могил времен Древнего царства, в одну из которых история поместила гробницу сына Мерит Птах, нет в Долине Царей. Лишь несколько таких гробниц существуют на территории некрополя в Фивах», — отметил Квецинский.

Однако была другая женщина, поразительно похожая на Мерит Птах. В 1929−30 годах в результате раскопок в Гизе была найдена могила Ахететепа — придворного времен Древнего царства. Внутри нашли изображение женщины по имени Песешет. Предположительно, она была матерью владельца усыпальницы. Ее описывают как «надзирателя женщин-целителей».



Песешет и Мерит Птах пришли из одного и того же периода истории. Они обе упоминаются в усыпальницах своих сыновей, которые были высокопоставленными жрецами. Находка могилы Ахететепа описана в нескольких работах. Одна из них и попала в руки Кейт Кэмпбелл Херд-Мид.

«К сожалению, Херд-Мид в своей собственной книге случайно перепутала имя древней целительницы, а также даты ее жизни и местонахождение гробницы. Так из подлинной истории египетской женщины-целителя, Песешет, возникла легенда о Мерит Птах, „первой женщине-враче“», — считает Квецинский.

История Мерит Птах распространялась повсюду. Ее популяризировали различные силы. Одним из факторов являлось популярное восприятие древнего Египта как почти сказочной страны «вне времени и пространства», идеально подходящей для создания легенд. В кругах историков-любителей тему подхватили и начали распространять, как сейчас это происходит с фальшивыми новостями в социальных сетях.

«Наконец, это было связано с чрезвычайно эмоциональной, пристрастной, но также и глубоко личной проблемой равных прав. Все вместе это создало идеальные условия для широкого распространения истории Мерит Птах, которую рассказывали снова и снова», — подчеркнул ученый.

Но самой удивительной особенностью данной истории, по словам Квецинского, является не ошибка, а решимость поколений женщин-историков восстановить забытую правду о женщинах-целителях. Они мечтали доказать, что наука и медицина никогда не были исключительно мужским делом.



«Поэтому, несмотря на то, что Мерит Птах в действительности не была целительницей древних египтян, она стала реальным символом борьбы феминисток XX века за место женщин в учебниках истории, за место женщин в медицине», — подытожил ученый.

Тем временем эксперты Всемирного экономического форума (WEF) заявили, что при сохранении нынешних тенденций разрыв между мужчиной и женщиной в политике, экономике, здравоохранении и других областях жизни будет ликвидирован лишь через 99,5 лет.