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На границе с Украиной задержаны участники перестрелки в Ростовской области

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© МВД

© МВД

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной были задержаны четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области.

«Четверо человек задержаны в Ровеньском районе при попытке незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины», — сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

Их передали сотрудникам МВД по Белгородской области, сказала собеседница агентства.

Как стало известно РЕН ТВ, скрывавшихся участников перестрелки обнаружили в одном из Белгородских кафе. Двое сдались сразу, по меньшей мере один попытался оказать сопротивление.

Ранее сообщалось, что 23 октября были задержаны двое других участников перестрелки.

Напомним, конфликт между местными жителями, закончившийся перестрелкой из огнестрельного оружия, произошел на хуторе Чернозубовка днем 22 октября. В результате пятеро мужчин скончались, а двое пострадавших были доставлены в больницу.

Выяснилось, что вражда между фермерскими семьями Бациевых и Дакишвили продолжается в течение многих лет. По предварительным данным, последняя ссора вспыхнула из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим.

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