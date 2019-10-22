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В перестрелке в Ростовской области погибли пять жителей хутора

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© МВД

© МВД

В результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области пять человек погибли, двое ранены.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого они стали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.

В результате пятеро мужчин скончались, а двое пострадавших были доставлены в больницу, говорится в сообщении.

По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота, передает «Интерфакс».

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ридус» рассказывал о подробностях перестрелки полицейских в Москве.

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