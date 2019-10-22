В перестрелке в Ростовской области погибли пять жителей хутора
- 22 октября 2019, 19:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области пять человек погибли, двое ранены.
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого они стали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.
В результате пятеро мужчин скончались, а двое пострадавших были доставлены в больницу, говорится в сообщении.
По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота, передает «Интерфакс».
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее «Ридус» рассказывал о подробностях перестрелки полицейских в Москве.
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