В перестрелке в Ростовской области погибли пять жителей хутора

В результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области пять человек погибли, двое ранены.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, днем 22 октября на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого они стали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.

В результате пятеро мужчин скончались, а двое пострадавших были доставлены в больницу, говорится в сообщении.

По данным полиции, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота, передает «Интерфакс».

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее «Ридус» рассказывал о подробностях перестрелки полицейских в Москве.