Инспектора ДПС задержали при получении взятки от пьяного водителя

В Нальчике инспектор ДПС согласился не освидетельствовать нетрезвого водителя на наличие алкоголя в его организме в обмен на взятку в размере 80 тысяч рублей.

В качестве гарантии исполнения обязательств полицейский потребовал от нарушителя расписаться в незаполненном бланке протокола, а также заявить на камеру об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Поскольку к назначенному сроку инспектор деньги не получил, он увеличил размер взятки до 100 тысяч рублей. «Через несколько дней при передаче части требуемой суммы в размере 50 тысяч рублей инспектор ДПС был задержан сотрудниками собственной безопасности МВД по КБР», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие», которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.