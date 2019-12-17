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Инспектора ДПС задержали при получении взятки от пьяного водителя

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Нальчике инспектор ДПС согласился не освидетельствовать нетрезвого водителя на наличие алкоголя в его организме в обмен на взятку в размере 80 тысяч рублей.

В качестве гарантии исполнения обязательств полицейский потребовал от нарушителя расписаться в незаполненном бланке протокола, а также заявить на камеру об отказе от прохождения медицинского освидетельствования.

Поскольку к назначенному сроку инспектор деньги не получил, он увеличил размер взятки до 100 тысяч рублей. «Через несколько дней при передаче части требуемой суммы в размере 50 тысяч рублей инспектор ДПС был задержан сотрудниками собственной безопасности МВД по КБР», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие», которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Комментарии (3)

  • Small 49de96752a
    Andrey Korobkaсегодня, 16:48

    Надо на "официальном" уровне запретить брать взятки у пьяных водителей,а сразу забирать права.

  • Small af9d503b79
    Ilya Predeevсегодня, 16:49

    А так почти все российские полицейские работают! Даже не удивительно, а главное теперь его уволят!

  • Small 33cd3ab96d
    Arsenсегодня, 17:38

    Надо верхушку чистить, а не низы, тогда и брать не будут. Взяли "воробья", а настоящие воры, что при власти, в шелках...
    Рыба гниет с головы...

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