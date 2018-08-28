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Названа возможная причина гибели эфиопского Boeing 737 MAX

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© AP/TASS

Вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 MAX эфиопского национального авиаперевозчика Ethiopian Airlines могло стать столкновение лайнера с посторонним предметом. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с данными расследования.

По сведениям собеседников агентства, столкновение могло спровоцировать включение системы коррекции маневрирования (MCAS), которая ошибочно распознала крен самолета и направила нос судна вниз. Пилотам лайнера исправить ситуацию по пока непонятным причинам не удалось.

Напомним, новейший Boeing 737 MAX, принадлежавший авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился 10 марта. Потерпевший крушение самолет следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби, на его борту находилось 157 человек.

Фатальный инцидент стал уже вторым крушением самолетов данной модели за последние полгода. Несколькими месяцами ранее авария произошла с аналогичным бортом индонезийской компании Lion Air.

Ранее сообщалось, что данные бортовых самописцев, установленных на самолете эфиопского перевозчика, указали на схожесть обстоятельств обеих трагедий.

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