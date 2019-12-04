Подлодка с колумбийским кокаином в Испании намекнула на «новых Колумбов»

Обнаружение в Испании 22-метровой подводной лодки наркоторговцев заставило задуматься над тем, где и как на самом деле используются эти суда. Раньше их отлавливали в Тихом океане власти Колумбии и США. Теперь правоохранительные органы усомнились в том, что субмарина, захваченная испанской полицией 24 ноября, была единственной, достигшей европейских берегов. Похоже у наркокартелей появились свои «новые Колумбы», способные пересекать Атлантику.

Лодка с тремя тоннами кокаина была найдена у побережья провинции Галисия на Севере Испании. Два члена экипажа оказались эквадорцами. Еще одному удалось скрыться. По данным следствия, субмарина пришла из Колумбии, была построена в Гайане и эксплуатировалась несколько лет.

Испанские правоохранительные органы полагают, что Галисия была выбрана для высадки неспроста. Наркоторговцы знают, что основные свои силы Испания использует для патрулирования своего южного побережья.



Появление подлодки с кокаином в Атлантике нарушает сложившиеся представления о существующих маршрутах наркотрафика. Все подобные суда, обнаруженные в 2019 году, бороздили просторы Тихого океана. Их вылавливали в колумбийских или американских водах.

Самый впечатляющий захват осуществил в июле спецназ США. Судно береговой охраны остановилось в море рядом с контрабандистами и член экипажа, прыгнувший на корпус, колотил по люку, пока тот открылся. В подлодке нашли более 10 тонн наркотиков на общую сумму свыше 300 миллионов долларов.



По данным независимой организации InSight Crime, в этом году США захватили как минимум три подводные лодки наркоторговцев, а власти Колумбии — не менее 19. Все они были задержаны у тихоокеанского побережья. До обнаружения субмарины в Испании схема использования этих судов казалась довольно очевидной.

Поскольку производство кокаина в Колумбии достигло почти рекордного уровня, наркоторговцы нуждались, и могли себе позволить использование различных средств доставки. Они не боятся рисковать партией в сотни миллионов долларов на подводной лодке, корабле, самолете или в транспортном контейнере.

Однако использование подводных лодок отмечалось почти исключительно на тихоокеанском маршруте незаконного оборота наркотиков. Путь через Атлантику предполагает путешествие на большие расстояния и длительное пребывание в открытое море.

Изъятия подводных лодок в Колумбии также показали, что их использование стало практически обязательным для групп наркоторговцев, осуществляющих поставки за границу. Все найденные властями в 2019 году суда, находились либо в стадии строительства, либо использовались в отдаленных районах.

Рекордная партия кокаина, обнаруженная на подводной лодке в Колумбии, составила восемь тон. Судно нашли во время совместной американо-колумбийской операции у побережья Тумако в южном департаменте Нариньо. Оно, судя по всему, принадлежало группировке «Фронт Оливер Синистерра». Обычно определить принадлежность субмарины не удается. Лодка считалась одной из самых крупных — ее длина составляла около 18,5 метров. Обычно она составляет от 6 до 12 метров.

Это делает 22-метровую находку в Испании еще более интересной. Она указывает на совершенствование судов. Увеличение радиуса действия подлодок существенно меняет правила игры.



Подводные лодки наркоторговцев обычно не очень комфортны. Большая часть пространства предназначается для груза. Топливные баки установлены спереди и часто используются как спальные места. За ними идет грузовой отсек, потом рубка управления. Машинное отделение находится сзади. Генератор, который заряжает батареи и средства связи (GPS, спутниковое и сверхвысокочастотное оборудование) обычно расположен рядом с двигателем. Вода покрывает все, кроме верхней четверти этих судов. Они путешествуют прямо на уровне моря, что затрудняет их обнаружение на горизонте. Корпус, как правило, сделан из дерева и покрыт стекловолокном.

Теоретически такая подлодка вполне приспособлена к трансатлантическим путешествиям. Поэтому маловероятно, что судно, найденное в Испании, было первым, бросившим якорь у европейских берегов. Слухи о том, что подобные субмарины приплывают к побережьям Европы и Африки, давно ходили среди испанских офицеров из отделов по борьбе с наркотиками. Теперь они стали реальностью.