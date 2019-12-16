Подводные обломки Анак-Кракатау приоткрыли тайну страшного цунами

Ученым впервые удалось исследовать подводную часть остатков вулкана Анак-Кракатау, извержение которого вызвало крупное цунами в Индонезии около года назад. Обрушение гигантских скал высотой в 70−90 метров могло принести намного больше бед, если бы направление его было другим.

Когда 22 декабря 2018 года обломки вулкана рухнули в океан, на береговую линию Явы и Суматры обрушились цунами. Ночная катастрофа унесла жизни более 400 человек в районе Зондского пролива. Еще тысячи получили ранения и лишились крова. Ученые до сих пор пытаются восстановить картину происшедшего. Но до этого дня их исследования базировались на данных, полученных на суше.

Британский профессор Дэйв Таппин и его коллеги поняли, что нужно искать обвалившуюся часть одной из стенок Анак-Кракатау под поверхностью океана. Иначе ученые никогда не получат полного представления о катастрофе. Для картирования морского дна использовали многолучевой эхолот.

«Ранние модели обрушения были основаны на спутниковых снимках, которые рассматривали только субаэральные части вулкана. Наша батиметрия визуализирует картину на глубине 200 метров. Мы видим треугольные блоки, которые в основном являются связанными друг с другом. До катастрофы они составляли юго-западный склон Анак-Кракатау», — цитирует сайт «Би-би-си» слова Таппина.

По словам ученого, поле обломков простирается на две тысячи метров от вулкана. Сейсморазведка, также проведенная группой, указала на то, что данный материал лежит поверх старых отложений. Подводная съемка также позволила команде профессора Таппина пересмотреть оценку объема породы, обрушившейся в море. И она оказалась меньше, чем считалось ранее.

Расчеты, основанные на измерениях надводных остатков некогда 335-метрового вулкана, позволили предположить, что объем обломков составил 0,27 кубического километра. Однако по новым данным, речь идет о 0,19 кубического километра.

Уменьшение объема, возможно, создает проблему для моделирования цунами. Первоначальная модель перемещения волн цунами через Зондский пролив показывала хорошее совпадение с показаниями приборов и характером повреждений на побережье. Теперь картину придется пересмотреть.

Однако модель все же может оказаться рабочей — команда профессора Таппина обнаружила, что угол наклона, по которому скользила масса породы, был меньше, чем предполагалось ранее. По старым данным, плоскость разрушения круто врезалась в левую стену после взрыва Кракатау в 1883 году.



«Мы уже переделали моделирование с более высоким разрешением на основе новой батиметрии, и результаты примерно такие же, несмотря на меньший объем породы», — рассказал эксперт по цунами профессор Стефан Грилли из Университета Род-Айленда.

Скольжение по более пологой плоскости обусловило своеобразный «прыжок с трамплина» отколовшегося материала. В этом случае высота цунами могла быть больше, чем при крутом спуске, который привел бы к более глубокому и быстрому падению.

Профессор Герман Фриц из Технологического института Джорджии оценил ущерб, нанесенный побережью, высоту волн цунами и глубину их проникновения на сушу. По его словам, на островах в непосредственной близости от Анак-Кракатау на высоте до 80 метров над нормальным урезом воды деревья были вырваны с корнем.

Большая часть энергии волн была направлена на юго-запад — в том же направлении, что и падение обломков. Это привело к тому, что волны высотой 10 метров обрушились на остров Панайтан в 50 километрах от Анак-Кракатау. «Местным жителям очень повезло, что обрушение произошло в юго-западном направлении, где живет мало людей. В сторону пустынного национального парка Уджунг Кулон», — сказал профессор Фриц.



По его словам, если бы направление обрушения было другим, высота цунами в населенных пунктах могла быть намного выше.

Накануне стало известно о мощном извержении вулкана Безымянный на Камчатке. Об этом заявили российские вулканологи.