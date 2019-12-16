Вулканолог предсказал скорое извержение Безымянного

Вулкан Безымянный на Камчатке дает ученым повод говорить о мощном извержении в ближайшие дни. Авиационный цветовой код опасности в данном районе уже повышен, заявила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Ольга Гирина.

По ее словам, ежедневный мониторинг вулкана, который включает визуальные и спутниковые наблюдения, позволил с первых дней декабря заметить повышение активности. В районе вершины отмечается постепенный рост температуры. На снимке 11 декабря видно, как Безымянный выбрасывает небольшой поток лавы. Значительно чаще стали происходить выбросы газа и пара.

«Это может указывать на возможное в ближайшее время сильное эксплозивное извержение вулкана», — цитирует «Интерфакс» слова Гириной.

Она добавила, что событие с выбросом вулканического материала на высоту до 10−15 километров над уровнем моря возможно в любое время на протяжении недели. В связи с этим повышен с «желтого» до «оранжевого» авиационный цветовой код опасности Безымянного. Извержение будет опасным для международных и местных авиалиний. В поселках Козыревск, Майское, Ключи, Усть-Камчатск возможно выпадение пепла.

Безымянный, высота которого — 2882 метра, является одним из самых активных вулканов в мире. В прошлый раз он «проявил себя» 15 марта 2019 года.

С этой «огненной горой» связано первое достоверное предсказание извержения. Ученые предупредили катастрофу 30 марта 1956 года, когда туча пепла была выброшена на высоту более 35 километров, объем извергнутого материала составил примерно три кубических километра, а грязевые потоки распространились на 90 километров. С тех пор 30 марта стало Днем вулканолога.

Неделю назад мощное извержение вулкана в Новой Зеландии стало причиной гибели нескольких туристов.