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Найдены шестеро погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии

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© Twitter

© Twitter

Шесть мертвых тел нашли спасатели на новозеландском острове Уайт-Айленд. Эти люди погибли во время извержения вулкана в заливе Пленти в 270 километрах к югу от Окленда 9 декабря. До сих пор не найдены еще два человека. Полиция сообщает, что останки вертолетом доставили на борт сторожевого корабля Wellington.

Во время извержения вулкана на острове Уайт-Айленд и в его окрестностях, по данным местных властей, находились 47 человек. Часть из них были туристами из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. Погибли восемь человек, семь из которых скончались в больнице. Не менее 30 получили ранения. Восемь человек числились пропавшими без вести, но позже их также объявили погибшими и приступили к поиску тел.

Сейчас в больницах Новой Зеландии остаются 17 пострадавших во время извержения. Состояние 13 из них оценивается как критическое. 11 человек перевезли в медицинские центры Австралии. Троих медики отпустили домой.

Прошлое извержение вулкана на острове началось в конце 2012 года и закончилось в начале следующего. На Уайт-Айленд пускают туристов. Это — один из самых посещаемых вулканических районов в мире.

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