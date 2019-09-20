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Российскую теннисистку наказали за попытку продать место на турнире

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© instagram.com

© instagram.com

На месяц дисквалифицировали российскую теннисистку Ирину Хромачеву за попытку продать место на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

24-летняя россиянка предложила другой теннисистке в обмен за денежное вознаграждение в квалификационной стадии турнира.

В связи с инцидентом Хромачеву оштрафовали на три тысячи долларов, а также отстранили от участия в соревнованиях на месяц и еще на два месяца условно, сообщает пресс-служба органа по борьбе с негативными явлениями в этом виде спорта Tennis Integrity Unit.

В настоящее время Хромачева является 274-й ракеткой мира.

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Комментарии (1)

  • Small e2ecc09789
    Nikita Oganesyanсегодня, 00:15

    Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://fondvyplat.info Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли!

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