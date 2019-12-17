Почему дорога в магазин стала для жителей Архангельска квестом на выживание

Оттепель и последующее резкое похолодание превратили дороги Архангельска в ледовый каток. Для местных жителей дорога на работу или в магазин стала квестом на выживание. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, в связи с травмами, полученными на гололеде, в травмпункты города обращаются в среднем по сто человек в день.

Такая ситуация — следствие бардака, творящегося в коммунальных городских службах. Причем возникает она уже не первый год. Вот, например, архангельский адвокат Мансур Бекаров еще в 2018 году призывал всех тех, кто получил травму или повредил автомобиль по причине некачественной уборки, незамедлительно подавать в суд на мэрию и коммунальщиков.



Однако горожане ничего, к сожалению, не предпринимают, чтобы данное положение как-то исправить. Только пишут гневные комментарии в социальных сетях. Чиновникам и коммунальным службам от их комментариев, как водится, ни жарко, ни холодно.

Очень странно наблюдать подобную пассивность со стороны людей, которые уже год не устают выходить на митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», считает политолог Владимир Киреев.

При этом окончательного решения по поводу этого строительства пока, как известно, не принято. Но люди все равно протестуют. В этой связи весьма удивительно наблюдать за тем, насколько спокойно жители Архангельска воспринимают те безобразия, которые творятся в коммунальной сфере их города. Почему не собираются митинги? Почему нет массовых исков? Неужели реальные проблемы людей не интересуют? — вопрошает эксперт.

Архангельский журналист Григорий Дитятев тоже считает ужасное состояние улиц проблемой номер один.

«Люди падают, получают тяжелые травмы, из-за плохой ливневой канализации переходить дороги трудно — проезжая часть у обочин, как правило, залита водой. В Архангельске проводят машинную уборку тротуаров. Качество такой чистки, когда она изредка проводится, зачастую оставляет желать лучшего. И всюду вдоль тротуаров лихорадочно устанавливают леерные ограждения — не исключено, это делается для того, чтобы трактора, очищая тротуары, их ломали. Песка просто нет на многих улицах, в дефиците он даже на центральном Троицком проспекте — за исключением тротуаров рядом с областным собранием и правительством области, где им засыпано буквально все», — негодует Дитятев.

Ответственные чиновники, по его словам, «благодушно взирают на весь этот Армагеддон», а депутаты городского заксобрания, которые должны их контролировать, заняты лишь тем, что «дают добро на сокращение числа пешеходных переходов».

Проблемы в глазах чиновников как бы и нет. Они закрыли на нее глаза. Как, собственно, и подавляющее число жителей города, кроме десятка-другого недовольных в социальных сетях и нескольких журналистов. Поэтому, когда я слышу, что Архангельская область является регионом с повышенной социально-политической активностью, то сразу задаюсь вопросом — а так ли это? Можно ли, да и нужно ли измерять высокую гражданскую активность населения митингами по мусорной тематике? Думаю, здесь все сложнее, — отметил Дитятев в комментарии «Ридусу».

Архангелогородцы, выходя на митинги лишь против строительства технопарка, как-то само собой забывают о других, гораздо более насущных проблемах.

«Мы все еще живем, как в песне Сергея Шнурова „А лучше б мусор выносил“: пытаемся решить „глобальные проблемы“, игнорируя то, что надо менять к лучшему здесь и сейчас», — заключил Григорий Дитятев.



Аналогичное равнодушие противники экотехнопарка «Шиес» проявляют и к чистоте собственного города. В пределах Архангельска до сих пор функционируют 52 несанкционированные свалки, однако никому до этого нет дела: массовых протестов с требованием ликвидировать незаконные полигоны почему-то не наблюдается.

Между тем, согласно данным федерального опроса, Архангельск вошел в пятерку самых грязных городов России.

«Я был во многих городах России, но я не помню, чтобы столько людей жило в таких условиях», — написал известный блогер Илья Варламов после посещения Архангельска.



Самое удивительное, что пока избавлением города и региона от мусора занимаются лишь правительство Москвы и инвестор экотехнопарка: вопрос со строительством полигона еще не решен, но деньги на ликвидацию несанкционированных свалок уже выделены. В рамках соглашения о сотрудничестве на столичные деньги и деньги инвестора в Архангельской области до конца этого года ликвидируют 77 незаконных полигонов общей площадью около 300 гектаров.