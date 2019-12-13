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В нелегальном цеху в КБР изъяли пять тысяч бутылок поддельной водки

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© vk.com

© vk.com

В одном из сел Кабардино-Балкарии ликвидирован нелегальный цех по производству алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в частном доме было обнаружено оборудование для кустарного производства алкогольной продукции, а также готовая к реализации партия из 5 тыс. 28 бутылок водки и 2 тыс. 514 литров коньяка с этикетками известных производителей и без федеральных специальных марок.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли 80 литров этилового спирта, 2,9 тыс литров купажа, различные этикетки, крышки и более 17 тысяч пустых бутылок.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу и небезопасна.

«Организатор кустарного производства — 31 летний житель села Куба, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот алкогольной продукции», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс». Он задержан и заключен под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Оперативники выяснили, что контрафакт предназначался для реализации в новогодние праздники.

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