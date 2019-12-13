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Загитова объявила о временной приостановке спортивной карьеры

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© AP/TASS

© AP/TASS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала сенсационное заявление.

В эфире программы «Время» на Первом канале она заявила, что не уходит из спорта, однако участвовать в чемпионате России в Красноярске не будет.

«Хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или первенство мира без отбора», — сказала спортсменка.

Воспитанница Этери Тутберидзе победила на Олимпиаде-2018 в одиночном катании и стала обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях.

Она также выиграла чемпионат Европы 2018 года и первенство мира 2019 года в Сайтаме.

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