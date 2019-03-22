Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
- 22 марта 2019, 15:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Победительницей чемпионата мира в японской Сайтаме стала 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова.
Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев, Загитова выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла, а в общей сумме набрала 237,50 балла.
Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева.
Загитова впервые стала чемпионкой мира.
Примечательно, что ранее она не вошла даже в тройку призеров на чемпионате России.
Войти через социальные сети: