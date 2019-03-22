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Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

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© Станислав Красильников/ТАСС

Победительницей чемпионата мира в японской Сайтаме стала 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова.

Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев, Загитова выиграла произвольную программу с результатом 155,42 балла, а в общей сумме набрала 237,50 балла.

Второе место заняла казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева, а бронзовую медаль завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева.

Загитова впервые стала чемпионкой мира.

Примечательно, что ранее она не вошла даже в тройку призеров на чемпионате России.

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