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СК проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в детсаде

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© pixabay.com

© pixabay.com

Следственный комитет приступил к проверке появившегося в СМИ сообщения о том, что в одном из детсадов Гурьевска Калининградской области воспитательница заперла 4-летнего мальчика в кабинете и забыла про него, пока за ребенком не пришел родственник.

В итоге мальчик просидел один в закрытом помещении 30 минут.

«Для проверки указанных сведений следственными органами организовано проведение доследственной проверки», — приводит РИА Новости слова представителя регионального СУ СК РФ.

Ранее мать малыша рассказала изданию «Клопс» о том, что во время занятия воспитательница наказала ее сына, поставив его в угол, а после занятия выключила свет и заперла комнату. Женщина вспомнила о ребенке, только когда за ним пришел его дедушка.

По словам министра образования области Светланы Трусеневой, в детском саду есть дефицит кадров, и воспитатель работает в 1,5 смены. «Отрадно, что родители неравнодушны и активно заявляют об имеющихся проблемах», — цитирует ее агентство.

Ранее сообщалось, что суд в Казани обязал детсад № 283 выплатить 45 тысяч рублей матери мальчика, которого избила воспитательница.

Также «Ридус» писал о том, что воспитательница омского детсада заклеивала рты детям скотчем.

В прошлом году воспитательниц детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края обвинили в том, что они втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.

Уголовное дело было заведено против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками.

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