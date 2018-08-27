Мать избитого воспитательницей детсада ребенка получит 45 тысяч рублей

Суд в Казани обязал детсад № 283 выплатить 45 тысяч рублей матери мальчика, которого избила воспитательница Гульнара Альмухамедова.

Из этой суммы 20 тысяч причитается матери, а 25 тысяч — ее пострадавшему сыну.

Изначально мать пострадавшего требовала в качестве компенсации 350 тысяч рублей, но представитель дошкольного учреждения попросил суд уменьшить эту сумму.

Как заявил представитель истца, юрист Андрей Сучков, решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции, сообщает prokazan.ru.

Инцидент в детском саду Казани произошел в ноябре 2017 года. Альмухамедова решила угомонить 4-летнего мальчика, который во время «тихого часа» не спал и мешал спать другим детям. Воспитательница стала бить ребенка по ягодицам и ногам рукой, а затем связкой ключей и тапочкой. Потом она схватила мальчика за руки и ноги, вытащила его из спальной и заперла в своем кабинете, выключив свет, пишет издание.

В отношении женщины было возбуждено дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации». Однако свою вину она не признала, заявив, что ребенок не хотел спать и бился головой о подушку. По ее словам, чтобы его успокоить, она пыталась убрать подушку, а потом отвела его в отдельную комнату, где предложила ему поиграть.

Суд приговорил Альмухамедову к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка. Кроме того, ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Ранее сообщалось, что воспитательница омского детсада заклеивала рты детям скотчем.

В прошлом году воспитательниц детского сада «Колосок» города Канска Красноярского края обвинили в том, что они втыкали канцелярские кнопки в тела малышей.

Уголовное дело было заведено против руководства частного детского сада «Полина», где детей в тихий час туго связывали пеленками.

