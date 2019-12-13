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Путин поручил выделить 550 млрд рублей на региональное здравоохранение

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Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло 31 октября в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.

В частности, Путин поручил правительству выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Речь идет о 550 миллиардах рублей, которые власти потратят на строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, а также на закупку современного медицинского оборудования.

Еще Владимир Путин распорядился обеспечить ведение медицинской документации в электронной форме. Данное новшество, по мнению президента, должно избавить врачей от излишней рутины, связанной с заполнением огромного количества всевозможных бумаг и отчетов.

Кроме того, глава государства поручил правительству принять меры по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе и в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил журналистам, что федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения в регионах РФ. По его словам, в ближайшие пять лет в России приведут в порядок все фельдшерско-акушерские пункты, центральные районные больницы и поликлиники, которые в настоящий момент в отдельных местах «просто в печальном состоянии и там невозможно работать».

«Все это для того, чтобы реально ситуацию переломить, потому что мы видим, что у нас в здравоохранении не все слава богу, и благодаря поддержке президента и правительства, уверен, проблемы решим», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Напомним, что накануне заседания президиума Госсовета состоялся семинар-совещание российских губернаторов. Главы пятидесяти регионов обсудили текущую ситуацию в отечественном здравоохранении и озвучили свои предложения по улучшению этой сферы.

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Экс-гендиректор «Нижегородского водоканала» выслан из Черногории в Россию

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В Россию из Черногории экстрадировали бывшего генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова.

Он находился в международном розыске по обвинению в причастности к хищению более 600 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ из Черногории доставлен Александр Попов», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, он был объявлен в розыск в ноябре 2018 года и задержан в Черногории. В отношении него возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Волк уточнила, что Попов присвоил денежные средства, поступившие в ОАО «Нижегородский водоканал» в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.

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