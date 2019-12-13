Путин поручил выделить 550 млрд рублей на региональное здравоохранение

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло 31 октября в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.

В частности, Путин поручил правительству выделить регионам из федерального бюджета дополнительные средства на модернизацию первичного звена здравоохранения. Речь идет о 550 миллиардах рублей, которые власти потратят на строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, а также на закупку современного медицинского оборудования.

Еще Владимир Путин распорядился обеспечить ведение медицинской документации в электронной форме. Данное новшество, по мнению президента, должно избавить врачей от излишней рутины, связанной с заполнением огромного количества всевозможных бумаг и отчетов.

Кроме того, глава государства поручил правительству принять меры по обеспечению медиков служебным жильем, в том числе и в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».



Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил журналистам, что федеральный бюджет возьмет на себя 90% обязательств по развитию здравоохранения в регионах РФ. По его словам, в ближайшие пять лет в России приведут в порядок все фельдшерско-акушерские пункты, центральные районные больницы и поликлиники, которые в настоящий момент в отдельных местах «просто в печальном состоянии и там невозможно работать».

«Все это для того, чтобы реально ситуацию переломить, потому что мы видим, что у нас в здравоохранении не все слава богу, и благодаря поддержке президента и правительства, уверен, проблемы решим», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Напомним, что накануне заседания президиума Госсовета состоялся семинар-совещание российских губернаторов. Главы пятидесяти регионов обсудили текущую ситуацию в отечественном здравоохранении и озвучили свои предложения по улучшению этой сферы.

