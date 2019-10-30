Российские губернаторы обсудили вопросы развития региональной медицины. Семинар-совещание проходил в Светлогорске (Калининградская область) в преддверии расширенного заседания президиума Госсовета РФ. В мероприятии принимали участие главы 50 регионов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал журналистам, что речь на совещании шла о снижении административной нагрузки на медработников, обеспечении кадрами больниц и поликлиник, а также о новых медицинских технологиях.

«Звучали все самые смелые и передовые идеи. И завтра на заседании президиума Госсовета мы доложим о них нашему президенту», — подчеркнул Воробьев.

По его мнению, ключевой задачей современной российской медицины является «цифровизация всех мероприятий, связанных с первичным звеном здравоохранения».

«Мы очень активно внедряем „цифру“, электронные карточки, обеспечиваем прозрачность того, как работает врач, как работает оборудование. Это ведет к повышению эффективности», — цитирует Воробьева РИА Новости.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в свою очередь заявил о необходимости дополнительного финансирования больниц в районах с малым количеством населения. Ситников утверждает, что такие больницы не могут существовать лишь за счет взносов фонда обязательного медицинского страхования.

Очевидно, что одноканальная система только через фонд ОМС работать не может. Отношение к этим больницам, расположенным в районах с малым количеством населения, должно быть такое же, как к малокомплектным школам. Когда закрывались малокомплектные школы, переставали существовать целые деревни, — сказал Ситников.

Глава Брянской области Александр Богомаз предложил перевести медицинские учреждения в малонаселенных районах на финансирование по расчетной смете.

«Когда мы финансируем по ОМС, по численности, то понятно, что денег не хватает. Поэтому можно попробовать финансировать по смете. То есть делается расчетная смета, которая позволит и медикам получать достойную зарплату, и оплачивать коммунальные услуги», — объяснил Богомаз.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассчитывает привлечь федеральные деньги на строительства служебного жилья для медиков.

«Другого варианта нет, поэтому я уже обратился к президенту с просьбой выделить на это бюджетные средства. Сейчас мы решаем, как это сделать — напрямую из бюджета построить дома или создать комплексную инфраструктуру застройки, чтобы частный инвестор передал в фонд служебного жилья», — поделился Развожаев.

Ну, а руководитель Сахалинской области Валерий Лимаренко поведал о результатах применения телемедицины для повышения доступности врачей.



У нас множество консультаций проводятся теперь удаленно. Мы заключаем контракты с рядом клиник, и это позволяет терапевтам назначать консультации в отсутствие врача на территории, — говорит Лимаренко.

Он добавил, что на сегодняшний день правительству Сахалинской области удалось на 50% закрыть дефицит медицинских кадров. Данный результат был достигнут за счет повышения зарплат всем медработникам, выплаты подъемных и предоставления медикам права покупать жилье со значительной скидкой.

Ранее губернаторы поучаствовали в медицинской интеллектуальной викторине, где продемонстрировали, в том числе, свои навыки оказания первой помощи.