Лидеры ЕС приняли политическое решение и продлили санкций против РФ

Санкции против России, срок которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев. Такое политическое решение приняли на саммите в Брюсселе лидеры стран, входящих в Европейский союз.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», цитирует ТАСС слова представителя Евросовета Баренда Лейтса.

Евросовет принял свое решение после сообщений канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ходе выполнения «минских соглашений» по итогам четырехсторонней встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Теперь Совет Евросоюза должен принять юридическое решение о продлении санкций. Оно вступит в силу после официального опубликования.

В прошлый раз санкции, введенные 31 июля 2014 года сроком на год, были продлены 27 июня 2019 года до 31 января 2020 года.

Экономические санкции включают ограничение доступа на рынок капитала ЕС для пяти российских банков и их «дочек», трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний, запрет на экспорт и импорт оружия, на экспорт в Россию товаров двойного назначения, ограничение доступа России к некоторым технологиям и услугам, которые могут использоваться в военных целях, а также для разработки и добычи нефти.

Причиной введения запретительных мер стали «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». 19 марта 2015 года Европейский совет решил связать сроки действия санкций с полной реализацией минских соглашений.

Тем временем Комитет по иностранным делам сената США перенес на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.