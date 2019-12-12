«Защиту безопасности Америки от агрессии Кремля» отложили

Комитет по иностранным делам сената США перенес на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России. Проект закона носит название «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля» (DASKA). Изначально документ планировали обсудить 11 декабря, однако теперь это может произойти только через неделю или даже в следующем году.

Законопроект был разработан сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Кори Гарднером при участии коллег-демократов Боба Менендеса, Бена Кардина 13 февраля нынешнего года. Из-за занятости Грэма в работе другого комитета в среду рассмотрение не состоялось. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш предложил вернуться к документу на следующей неделе, однако этому могут помешать предстоящие рождественские праздники, пишет «Интерфакс».

Проект закона требует от президента США публичного призыва к российским властям «вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины», а также оккупирующим часть территорий Грузии и Молдавии. Кроме того Россия должна «перестать позволять жестокому режиму Башара Асада совершать военные преступления».

Перед президентом Соединенных Штатов также ставится задача «осудить и противостоять» вмешательству России в деятельность американских институтов власти и «оказать давление на руководство Российской Федерации, чтобы та прекратила попытки ослабить международные усилия ООН и ОЗХО расследовать случаи применения химоружия».

Документ предполагает ввести санкции против «политических фигур, олигархов и других лиц», прямо или косвенно способствующих «незаконным и коррупционным действиям» властей России и финансовых институтов, поддержавших «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ». Авторы инициативы требуют запретить сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней, инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами России, поддержку «освоения нефтяных ресурсов в России».

В числе прочего законопроект запрещает президенту тратить бюджетные деньги на выход из НАТО без одобрения конгресса.

Поскольку в текст с февраля 2019 года не вносились поправки, документ также требует от России освободить украинских моряков, задержаны в Керченском проливе за нарушение границы. Они, как известно, уже находятся дома.